La Cour d'appel du Monténégro annule la décision d’extradition de Kwon Do-hyung vers les USA

Photo : KBS News

Le fondateur de la société des cryptomonnaies Terraform Labs, Kwon Do-hyung, pourrait être extradé vers la Corée du Sud, et non pas vers les Etats-Unis. La Cour d'appel du Monténégro a annulé la décision d'un tribunal inférieur ordonnant son extradition vers les USA. Elle a annoncé cette décision, mardi, via son site web en précisant qu'elle avait ainsi accepté la requête de Kwon et renvoyé l'affaire en première instance pour un nouveau procès.L’institution a expliqué qu’elle manquait de preuves claires et valables permettant de déterminer qui, d’entre Séoul et Washington, avait déposé en premier une demande d’extradition aux autorités monténégrines. Avant d’ajouter que cela constituait des violations significatives des dispositions de la procédure pénale.Le 20 février dernier, la Haute Cour de Podgorica, la capitale du Monténégro, avait autorisé de remettre Kwon aux Etats-Unis où il fait l'objet de poursuites pour fraude. Elle avait ainsi rejeté la demande d'extradition faite par le ministère sud-coréen de la Justice. Elle avait invoqué que la demande officielle des autorités américaines était parvenue le 27 mars 2023, un jour avant celle des autorités sud-coréennes.Cependant, la Cour d'appel a contesté cette décision, indiquant que Séoul avait déjà communiqué sa demande par courrier électronique les 24 et 26 mars, avant de formuler une requête formelle.Pour rappel, Kwon avait été arrêté en mars 2023 au Monténégro pour utilisation de faux passeports. Il était en cavale après avoir provoqué l'effondrement de la cryptomonnaie Terra et de son jeton jumeau Luna en mai 2022, causant des pertes astronomiques aux investisseurs.