Soins aux seniors : la ville de Séoul va mettre en avant les robots et l’IA

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul élargira l’utilisation d’appareils intelligents pour combler le manque de services de soins pour les seniors.La municipalité offrira d’abord des robots de compagnie à près de 480 personnes âgées. Leur rôle sera de vérifier si leurs maîtres vont bien et de les rappeler de prendre leurs médicaments. D’autres appareils seront aussi distribués à environ 13 000 foyers. Ils serviront à détecter les mouvements et la température physique. Et, si des signes anormaux sont détectés, une alerte est envoyée à des soignants.Le centre d’aide sociale de Séoul testera, de son côté, des engins qui font la toilette des patients grabataires, au premier semestre. Ce dispositif sera ensuite adopté dans dix autres établissements. La ville compte également équiper 105 centres pour seniors de onze arrondissements d'un système permettant de contrôler l’électricité et le gaz, ainsi que de détecter une fuite électrique.