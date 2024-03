La Suède prépare le retour de ses diplomates à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Alors que plusieurs pays européens s'apprêtent à rouvrir leurs ambassades en Corée du Nord après quatre ans de fermeture liée à la pandémie, la Suède a annoncé qu'elle préparait le retour permanent de ses diplomates dans le pays communiste. C'est ce qu'a rapporté ce mercredi la Voix de l'Amérique (VOA).Selon la radio américaine, le ministère suédois des Affaires étrangères a indiqué que le récent entretien à Pyongyang entre son nouvel ambassadeur désigné en Corée du Nord, Andreas Bengtsson, et l'ambassadeur chinois Wang Yajun, s'inscrivait dans le cadre de ces préparatifs. La nouvelle de cette rencontre a été dévoilée le 29 février par l'Ambassade de Chine à Pyongyang via son site web.Le ministère suédois a également affirmé que Stockholm déploie des efforts à long terme en faveur d'une résolution pacifique de la situation de la péninsule coréenne et continue d'apporter son soutien au processus de dialogue et d'instauration de la confiance.Notons qu'en 1973, la Suède est devenue le premier pays occidental à établir des relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Elle assume également le rôle de puissance protectrice des intérêts des Etats-Unis dans le pays communiste pour les affaires consulaires.Par ailleurs, l'Allemagne a envoyé le 26 février dernier une délégation de son ministère des Affaires étrangères au nord du 38e parallèle pour inspecter le site de son ambassade, fermée en mars 2020.Invité par la VOA à commenter ces démarches des pays européens, le département d'Etat américain a déclaré qu'il soutenait le retour des diplomates d'autres pays à Pyongyang et espérait que cela contribuerait à redynamiser le dialogue, la diplomatie et d'autres formes d'engagement constructif avec le royaume ermite.