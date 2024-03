Séoul se fixe un objectif d’exportations de 700 milliards de dollars en 2024

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen s’est fixé l’objectif d’atteindre 700 milliards de dollars d’exportations et 57 milliards de dollars d’obtention de commandes pour cette année. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, le Premier ministre lors d’un événement organisé pour fêter le deuxième anniversaire d’ouverture de l’Institut pour la stratégie future, à l’université nationale de Séoul.Pour atteindre ce but, Séoul soutiendra le lancement des entreprises sur le marché étranger grâce à l’élargissement des réseaux de coopération économique internationale et aux programmes d’aide publique au développement (APD). Han Duck-soo a fait savoir qu’une baisse rapide du taux de fécondité et un vieillissement de la population accéléré ne pourraient être renversés que par des mesures drastiques. Avant d’ajouter que l’exécutif mènera une réforme structurelle audacieuse pour y répondre.Quant aux industries de pointe, le pays du Matin clair projette de former des talents, notamment dans les domaines de l’espace et des technologies biologiques de la santé.