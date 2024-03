AIEA : Séoul appelle Pyongyang à arrêter ses activités nucléaires et sa coopération militaire avec Moscou

Photo : YONHAP News

Le conseil des gouverneurs, un des deux organes directeurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), s’est réuni lundi à son siège à Vienne. Hier, ses 35 membres, dont la Corée du Sud, ont débattu du dossier nucléaire nord-coréen.A cette occasion, son ambassadeur, basé dans la ville européenne, a exhorté Pyongyang à cesser immédiatement ses activités nucléaires illégales et à respecter les obligations internationales.Dans sa prise de parole, Ham Sang-wook a indiqué que le régime de Kim Jong-un nuisait sérieusement à la paix et à la stabilité dans la péninsule comme dans le monde. Il a alors évoqué le fait que le Nord a inscrit son statut d'Etat nucléaire dans la Constitution et s’est aussi autorisé à mener une frappe atomique préventive.Le représentant sud-coréen a également appelé les pays membres de l’AIEA à reconfirmer d’une seule voix que la communauté internationale ne tolérera pas son programme atomique, et ne reconnaîtra pas son statut d’Etat nucléaire.Dans le même temps, Ham a fait part de sa préoccupation à l’égard de la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou. Avant d’enjoindre les deux alliés à arrêter leur acte contraire aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.