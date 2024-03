Fitch maintient la note de crédit de la Corée du Sud à « AA- »

Photo : YONHAP News

L'agence de notation Fitch Ratings n’a pas changé sa note souveraine pour la Corée du Sud. La note « AA- », c'est-à-dire le quatrième rang de confiance, est conservée et la perspective reste stable. C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministère de l’Economie et des Finances.L’une des principales agences internationales, chargées d’évaluer la solvabilité de chaque Etat, maintient la même note depuis 2012. Avant cette année-là, elle avait attribué « A+ », un cran de moins, au pays du Matin clair.Fitch justifie sa nouvelle décision par plusieurs éléments positifs et négatifs à la fois : la résilience macroéconomique, la dynamique des exportations, les risques géopolitiques, les indicateurs de gouvernance, jugés toujours mauvais, ou encore les problèmes structurels liés au vieillissement de la population.