Bloomberg : Washington pousse ses alliés à rejoindre ses restrictions d’exportation de semi-conducteurs vers la Chine

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis font pression sur leurs alliés et partenaires pour qu’ils renforcent leur contrôle des exportations des technologies des semi-conducteurs vers la Chine. C’est l’agence Bloomberg qui a publié, hier, cette information.Selon le média américain, l’administration de Joe Biden a exhorté le gouvernement néerlandais à empêcher son fabricant de machines de lithogravure des puces électroniques, ASML, à ne pas offrir le service après-vente à ses clients chinois. Elle souhaite aussi que les sociétés de semi-conducteurs japonaises restreignent l’expédition de leurs produits vers l’empire du Milieu. Parmi ces firmes citées figure JSR. Cette entreprise fabrique les résines photosensibles indispensables à la gravure des puces.Plusieurs autres pays acteurs clés de la chaîne de production mondiale de semi-conducteurs comme l’Allemagne et la Corée du Sud ne sont pas épargnés eux non plus. A en croire Bloomberg, Washington espère que ces nations font front commun avec lui pour étendre les restrictions d'exportation de semi-conducteurs vers le géant asiatique.