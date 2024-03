Séoul cherche à intégrer l’intelligence artificielle dans l'industrie manufacturière

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud compte exploiter l’intelligence artificielle (IA) dans l’industrie manufacturière. De fait, son gouvernement s’est mis à élaborer une feuille de route visant à aider les entreprises privées à transformer leurs processus de production pour intégrer de nouvelles pratiques et méthodes.Le ministère de l’Industrie et du Commerce a réuni aujourd’hui les représentants de plusieurs firmes concernées, dont LG Electronics et LS Electric, afin d’y réfléchir conjointement.Le plan vise notamment l’automatisation de tous les procédés de fabrication en les associant à l’IA industrielle, aux différents équipements ou encore aux données nécessaires. Actuellement, plusieurs filières comme l’automobile et le semi-conducteur ont recours à la robotique pour automatiser leur ligne de production, mais cela est encore jugé insuffisant.