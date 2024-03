K-pop : Le Sserafim débute dans le Billboard Hot 100 avec « Easy »

Photo : YONHAP News

Le Sserafim, girls band de Source Music, label de Hybe, a débuté à la 99e place du Billboard Hot 100 avec « Easy ». Il s'agit du titre principal de son troisième EP sorti dans les bacs le 19 février dernier.C'est le classement américain qui l'a annoncé, hier, après sa dernière mise à jour hebdomadaire. Face à ce nouvel exploit, les cinq idoles ont réagi ce matin en transmettant, par l’intermédiaire de leur agence, un message de remerciement à leurs fans.Le mini-album du groupe, du même titre que sa chanson principale, a quant à lui occupé le huitième rang du Billboard 200, qui comptabilise les meilleures ventes d'albums aux Etats-Unis. Le Sserafim devient ainsi le quatrième groupe féminin de K-pop à intégrer en même temps le Hot 100 et le Billboard 200. Il a été précédé de Blackpink, Twice et NewJeans.