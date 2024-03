Meilleures ventes livres : « Je suis le papi heureux de Fu Bao » occupe le trône

Photo : YONHAP News

« Je suis le papi heureux de Fu Bao » de Kang Chul-won a occupé le trône de la liste des meilleures ventes de livres, de la première semaine de mars, de la chaîne de grandes librairies Kyobo. Publié fin février, il raconte l’histoire de la naissance et la croissance du panda géant vedette d’Everland. Qui sont ses principaux lecteurs ? 89,2 % des acheteurs de ce livre sont des femmes.Avec son succès, « All the beauty in the world » de Patrick Brigley qui était en tête du classement pendant cinq semaines consécutives se retrouve donc à la seconde position. C’est « Schopenhauer, lu à 40 ans » de Kang Yong-su qui complète le podium.Par ailleurs, la « Princesse Fu » a reçu ses derniers visiteurs le 3 mars. Elle doit s’envoler début avril pour la Chine, comme le veut la politique de préservation de l’espèce de Pékin.