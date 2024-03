Washington va vendre à Séoul des cibles aériennes pour les exercices de défense antimissile

Photo : YONHAP News

Washington a provisoirement décidé de vendre à Séoul des cibles aériennes subsoniques à ras de l'eau (SSAT). Ces dernières sont nécessaires pour les exercices de défense antimissile, effectués par le destroyer Aegis de la marine sud-coréenne. C’est ce qu’a annoncé, hier, l'Agence de coopération en matière de sécurité et de défense (DSCA) des Etats-Unis.La Corée du Sud avait demandé à être fournie en cibles telles que le BQM-177A et le GQM-163 pour les exercices d'entraînement de la prochaine génération de destroyer Aegis (KDX-III). Le montant total de la transaction s’élève à plus de 150 millions d’euros.Selon la marine américaine, le BQM-177A est un drone subsonique volant à une altitude d'environ 3 m au-dessus de la surface de la mer. Il est utilisé pour les exercices de défense contre les attaques de missiles antinavires. Le GQM-163 est également un drone cible. Mais contrairement au BQM-177A, une fois lancé, il ne peut pas être récupéré et vole à une vitesse de Mach 2.La DSCA a expliqué que cette vente permettrait au pays du Matin clair de réaliser une évaluation complète des capacités du système de combat de navire pour ses futurs destroyers Aegis. Cela rendra possible, selon elle, de mener des entraînements de défense aérienne pratique.La vente finale sera soumise à l'approbation du Congrès, mais il est prévu que son consentement soit accordé sans problème.