Séoul veut promouvoir ses développements politique et économique dans des manuels scolaires étrangers

Photo : YONHAP News

Séoul prendra des mesures pour renforcer l’identité nationale des sud-Coréens à l’étranger. Et ce, en les éduquant sur les développements politique et économique du pays, ainsi que sur son Histoire.Ces informations ont été communiquées, hier, lors de la présentation du « Plan directeur pour l'année 2024 » par l’Agence des Coréens à l'étranger. Dans le cadre de cette initiative, cette dernière développera des contenus éducatifs pertinents et organisera des réunions dans différentes régions, domaines et groupes d'âge. Elle collaborera également avec le groupe cyber-diplomatique VANK pour produire des vidéos, qui seront diffusées sur les réseaux sociaux.En particulier, des efforts seront déployés pour intégrer les développements politique et économique de la Corée du Sud dans les manuels scolaires des pays où résident les ressortissants sud-coréens. Pour cela, l’agence coopérera avec les diasporas coréennes locales.De plus, le budget de soutien pour les 1 462 écoles coréennes dans le monde a été considérablement augmenté par rapport à l'année dernière. Ces établissements dispensent des cours de coréen, d'Histoire et de culture coréennes. Le budget pour leur gestion a grimpé de 25,7 % pour atteindre 12 millions d’euros. A cela s’ajoute 1,9 million d’euros pour renforcer les capacités des enseignants. Il s’agit d’une hausse de 44,6 %.Par ailleurs, la révision de la loi sur les Coréens à l’étranger, incluant un soutien en cas d'urgence pour eux, sera examinée. L'examen de l'établissement d'une « loi spéciale de soutien aux Coréens à l’étranger qui retournent au pays », est également prévu. Elle est destinée à ceux qui se trouvent dans des situations très spécifiques.