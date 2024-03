Décès de l'épouse de l'ancien président Kim Young-sam

Photo : People Power Party

Son Myung-soon, la veuve de l'ancien président de la République Kim Young-sam, est décédée hier, à l'âge de 96 ans. Ils s’étaient mariés en 1951. Son mari avait dirigé le pays de 1993 à 1998. Il est ensuite décédé en 2015. Une chapelle ardente a été dressée à l'hôpital de l’université nationale de Séoul.Le chef de l’Etat Yoon Suk Yeol et plusieurs autres personnalités des milieux politique et économique y ont envoyé des fleurs mortuaires en signe de condoléances.Ce matin, plusieurs hommes et femmes politiques ont effectué une visite de condoléances. Des membres de la direction du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir conservatrice, tels que le président du comité d’urgence, Han Dong-hoon, et le patron du groupe parlementaire du PPP, Yun Jae-ok, sont arrivés à la chapelle ardente pour rendre un dernier hommage à la défunte.De son côté, le Minjoo, la première formation d’opposition, de centre-gauche, a exprimé sa profonde tristesse et ses condoléances à la famille Kim par le biais de son porte-parole. Lee Jae-myung, chef du parti, et Hong Ik-pyo, à la tête du groupe parlementaire, prévoient de se rendre à la chapelle funéraire cet après-midi pour rendre hommage à l’épouse de l’ancien président.