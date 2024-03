Photo : YONHAP News

Le girls band sud-coréen NewJeans s’est vu décerner, mercredi, le prix du meilleur groupe de l'année à la cérémonie des Billboard Women in Music Awards 2024 tenue à Los Angeles. C’est la première fois qu’un artiste ou un groupe de k-pop remporte cette récompense.Tout en déclarant être émues de participer à ce prestigieux événement, aux côtés des merveilleux artistes qui les ont inspirées, les quatre jeunes filles ont promis de faire de leur mieux pour aller encore de l’avant. Elles n’ont pas oublié non plus de remercier leurs fans, les Bunnies.