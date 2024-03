Balance courante : excédent en janvier pour le neuvième mois d’affilée

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré un excédent courant de 3,05 milliards de dollars en janvier. C’est ce que nous apprennent les statistiques publiées, ce matin, par la Banque de Corée (BOK). Le solde reste ainsi positif pour le neuvième mois consécutif. Cependant, il a reculé de plus de 4,3 milliards de dollars par rapport au mois précédent.Le surplus commercial s’est élevé à 4,24 milliards de dollars. Les exportations ont augmenté de 14,7 % en glissement annuel avec 55,22 milliards de dollars. Les semi-conducteurs, les voitures, ainsi que les machines et les équipements de précision ont notamment contribué à cette embellie.Quant aux importations, elles ont diminué pour atteindre 50,98 milliards de dollars. La raison, selon la BOK : la baisse des prix d’énergies et l’affaiblissement de la demande intérieure. Parmi les articles pris en compte dans les calculs, les matières premières ont affiché la régression la plus importante, avec 11,3 %.En ce qui concerne la balance des services, elle a présenté un déficit de 2,66 milliards de dollars. En effet, alors que de plus en plus de sud-Coréens voyagent à l’étranger, le nombre de touristes au pays de Matin clair ne s’est pas encore rétabli. Le solde négatif de la balance touristique a encore grandi à 1,47 milliard de dollars par rapport à décembre 2023.Enfin, les investissements directs des sud-Coréens dans les pays étrangers se sont accrus de 2,16 milliards de dollars, tandis que ceux que le pays a attirés ont progressé de 220 millions de dollars.