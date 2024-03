Photo : KBS News

Une décision surprenante. Le co-fondateur de la cryptomonnaie Terraform Labs, Kwon Do-hyung, sera finalement extradé en Corée du Sud. Le quotidien monténégrin Vijesti a rapporté, hier, que la Haute Cour de Podgorica, la capitale du Monténégro, est revenue sur le jugement initial. Elle a ainsi ordonné à remettre l’homme à Séoul et non pas à Washington. Elle a suivi la décision de la Cour d’appel, rendue le 5 mars.Le ministère sud-coréen de la Justice avait demandé son extradition par e-mail le 24 mars 2023, trois jours plus tôt que les Etats-Unis. C’est la raison qu’a donné le tribunal d’appel pour sa décision. C’est l’inverse de la Haute cour, qui avait elle estimé que le document américain était arrivé en avance. Avant d’ajouter que ce dernier n’avait réclamé que sa détention provisoire sans préciser son extradition.L’une des porte-paroles de la Haute cour a expliqué que si Kwon ou le parquet monténégrin n’interjette pas l'appel, le criminel sera rapatrié en l’espace de quelques jours.Une autre possibilité existe cependant. En effet, l’entérinement du ministre de la Justice monténégrin est nécessaire pour que la procédure soit totalement validée. Mais Andrej Mimlovic a entretemps défendu l’extradition du sud-Coréen au pays de l’Oncle Sam.Pour rappel, l’entrepreneur de 32 ans est inculpé pour fraude concernant les monnaies numériques TerraUSD et Luna qui se sont brutalement effondrées en 2022, faisant perdre quelque 40 milliards de dollars à des investisseurs dans le monde entier. S’il souhaite être jugé dans son pays natal, c’est car la peine maximale pour les crimes économiques y est d'environ 40 ans. Tandis qu’aux USA, elle peut s’étendre sur plus de 100.