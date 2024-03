Législatives J-30 : accent mis sur la natalité et le vieillissement de la population

Photo : YONHAP News

Le 10 avril, auront lieu les législatives. A J-30, les mots clés de la campagne se résument à natalité, vieillissement de la population et équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et le Minjoo ont tous deux mis en avant des dispositifs démographiques plutôt similaires. Par exemple, créer un ministère de la Population et lancer le congé parental automatiquement, sans besoin de l’accord de l’employeur. Une petite différence demeure cependant : le parti présidentiel, conservateur, s’est engagé à rendre obligatoire le congé paternité. Le Minjoo, de centre-gauche, quant à lui, veut fournir un HLM aux couples lors de la naissance de leur deuxième enfant.En ce qui concerne le vieillissement démographique, les deux formations ont promis que les frais des soins seront couverts par l’assurance maladie. Ils ont également annoncé qu’ils offriraient des déjeuners gratuits aux centres des personnes âgées.Le milieu politique tente aussi de conquérir les jeunes électeurs. Le parti au pouvoir a déclaré fournir un soutien immobilier et financier à ceux quittant le nid familial. La première force de l’opposition, quant à elle, compte fournir 50 000 résidences étudiantes à moins de 300 000 wons de loyer. Cela équivaut environ à 200 euros.Les promesses reflétant les tendances sociales de l’époque sont aussi au cœur du débat. On peut citer notamment celles du PPP visant à faire face au changement climatique. Le parti du président Yoon a notamment annoncé l’élargissement du fonds dédié et le développement des petits réacteurs modulaires. Quant au Minjoo, il a présenté des projets liés au bien-être des animaux de compagnie, comme le renforcement des services médicaux publics et l’interdiction de l’élevage industriel.Par ailleurs, les deux forces antagonistes ont promis la mise en souterrain des vois ferrées, coûtant un prix astronomique. Ils ont tous deux été critiqués pour l’insuffisance des moyens de mobilisation des fonds nécessaires à la réalisation du projet.