Energie propre : Séoul et Londres tiennent une réunion de haut rang

Photo : YONHAP News

Des représentants de la Corée du Sud et du Royaume Uni ont tenu, ce matin à Séoul, des pourparlers de haut niveau sur l'énergie propre. Selon le ministère sud-coréen de l'Industrie et du Commerce extérieur, le deuxième vice-ministre Choi Nam-ho a discuté avec Jeremy Pocklington, le secrétaire permanent du département britannique de la Sécurité énergétique et de la Neutralité carbone.Cette réunion fait suite au partenariat sur l’énergie propre que les deux pays ont conclu. C’était lors du sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre britannique Rishi Sunak en novembre dernier.Les deux côtés ont reconnu l'importance de leur coopération bilatérale. Et ce, dans un contexte d’augmentation de l’instabilité des chaînes d'approvisionnement énergétique en raison de tensions géopolitiques et de la crise climatique. Ils se sont alors engagés à travailler côte à côte pour la construction des nouvelles centrales nucléaires, la création d’une réunion de travail sur les principales ressources minérales, ainsi que la multiplication des parcs éoliens en mer.