Législatives : le PPP révèle son slogan

Photo : KBS News

« Le Parti du pouvoir du peuple en action ! ». C’est le slogan du parti présidentiel pour la campagne des législatives du 10 avril.Le porte-parole du parti conservateur a rendu publique, aujourd'hui, cette formule aux journalistes, à l'issue de la réunion du comité d'urgence de la formation. Selon lui, le slogan reflète la volonté d'un parti au pouvoir responsable et à l'œuvre, qui se prête à réaliser des politiques concrètes et directement liées à la vie de ses concitoyens.Park Jeong-ha a d'ailleurs réfuté la ressemblance, évoquée par les journalistes, avec le slogan qu'avait utilisé Lee Jae-myung, le président du Minjoo, le principal parti de l'opposition. Effectivement, le malheureux rival du président Yoon Suk Yeol scandait « Lee Jae-myung, le candidat en action ! » lors de sa campagne électorale de la présidentielle de 2022.Parallèlement, le PPP a révélé dix promesses électorales élaborées autour des trois axes qui sont la dénatalité, les inégalités et la crise climatique. Elles ont pour objectif d'améliorer l'équilibre entre travail et famille, le système de garde des enfants, les marchés traditionnels populaires, la performance des start-ups, la réduction des inégalités dans les transports et les habitations et la vie quotidienne plus verte, entre autres.La brochure d'engagements électoraux de la formation, qui comprendra également les autres promesses politiques et les propositions de la société civile, sera publiée vers lundi prochain.