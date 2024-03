Sondage : la cote de popularité de Yoon recule à 40,2 %

Photo : YONHAP News

La cote de popularité de Yoon Suk Yeol a reculé de 0,9 point sur une semaine pour s’élever à 40,2 %. C’est ce qu’a révélé, ce matin, un sondage mené par Real Meter auprès de 2 551 adultes, entre les 4 et 8 mars. L’opinion négative, quant à elle, s’est établie à 56,1 %, soit une hausse de 0,7 point.D’après cet institut de sondage, la tentative de l’exécutif d’augmenter le nombre de places dans les écoles médecines et les réunions de discussion sur la vie du peuple ont contribué au renforcement de l’opinion positive. Cependant, les conflits entre les médecins et le gouvernement, ainsi que les controverses liées à l’intervention de ce dernier dans les élections ont empêché la cote de popularité du chef de l’Etat de croître.A en croire à un sondage mené les 7 et 8 auprès de 1 600 adultes, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, a subi une baisse de 4,8 points pour s’élever à 41,9 %. Le Minjoo, la première force de l’opposition, a enregistré une hausse de 4 points pour atteindre 43,1 %. Le Nouveau Parti de la réforme a obtenu 3,1 % comme la semaine précédente. Le Nouvel avenir et le Parti de la justice ont recueilli respectivement 1,7 % et 1,5 %.Le taux de confiance de l’enquête est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 1,9 point.