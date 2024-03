Législatives : le Nouveau Parti de la réforme dévoile sa deuxième liste

Photo : YONHAP News

Le Nouveau Parti de la réforme a dévoilé, aujourd’hui, sa deuxième investiture à l’approche des législatives.D'après Kim Chong-in, le chef du comité de gestion d’investiture de la formation, un total de 21 députés avaient été choisis : un à Séoul, quatre dans la province de Gyeonggi, deux à Busan, deux à Daejeon, un à Daegu, trois à Gwangju, un à Sejong, deux dans la province de Chungcheong du Sud et deux dans celle de Jeolla du Sud.Lors du deuxième examen des candidatures au sein du parti, son président, Lee Jun-seok, et le député, Lee Won-wook, ont été investis dans la province de Gyeonggi, et l’ancien procureur, Geum Tae-seop, dans la circonscription de Jongno, à Séoul.Le secrétaire général du parti, Kim Cheol-geun, a suggéré, de son côté, qu'il y aurait une investiture supplémentaire pour la province de Gyeongsang du Nord, où personne ne s'était porté candidat.