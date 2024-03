« Joyeux banquet de Guo Ziyi » : fin des travaux de restauration dans son pays d’origine

Photo : YONHAP News

La Fondation pour le patrimoine coréen à l'étranger a soufflé une nouvelle vie à une peinture, présumée avoir été dessinée à l’époque de la dynastie Joseon du 19e siècle. Il s’agit du « Joyeux banquet de Guo Ziyi », possédé par le musée Grassi d’ethnologie, en Allemagne. Ses travaux de restauration se sont enfin terminés, après un an et quatre mois, en Corée du Sud.Cette œuvre montre Guo Ziyi, le général de la dynastie Tang, s’amuser dans un banquet dans une résidence luxueuse avec sa famille. Elle avait été considérée comme un porte-bonheur, et était à la mode à la fin de l’époque Joseon. On compte aujourd’hui ses 37 versions différentes en Corée du Sud et dans les autres pays.Selon la fondation sud-coréenne, le musée allemand avait acheté le paravent à huit feuilles d’un marchand en 1902. Lorsque la peinture était arrivée au pays du Matin clair pour l’opération de conservation, son cadre en bois était tordue. Et dans le processus d’en séparer la peinture, les première et huitième feuilles avaient été légèrement coupées. Chaque feuille avait été gardée séparément, mais des travaux de quinze mois leur ont permis de retrouver leur forme originale.Le musée Grassi dévoilera bientôt ce « Joyeux banquet de Guo Ziyi » aux yeux du public.