DNI : Kim III n'a pas l'intention de négocier son programme nucléaire

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un n'a pas l'intention de s'asseoir à la table des négociations pour abandonner son programme atomique. Aussi, il souhaite utiliser ses liens militaires naissants avec la Russie pour obtenir la reconnaissance internationale de son pays en tant que puissance nucléaire. C'est ce qu’a exposé la Direction du renseignement national (DNI) américain, hier, dans son rapport annuel sur les menaces à l'égard des Etats-Unis dans le monde.L’institution y explique qu’il est quasi certain que le leader nord-coréen n'accepte pas de négociations visant au démantèlement du programme nucléaire. En outre, il semblerait qu’il considère son arsenal nucléaire comme garant de la sécurité de son régime et de la fierté nationale.Le rapport affirme aussi que Kim III continuera de développer les capacités militaire, nucléaire et conventionnelle du royaume ermite. Et ce, même si elles menacent les USA et ses alliés. Le compte rendu indique également qu’il cherche actuellement à renforcer ses liens avec la Chine et la Russie. L’objectif : bénéficier des gains financiers et d’une coopération militaire solide.Les services de renseignement américains estiment également qu'en réponse à la coopération trilatérale croissante entre Séoul, Washington et Tokyo, Pyongyang tente de démontrer le danger que représente son armée. C’est notamment pour cette raison qu’il multiplierait les lancements de missiles et les menaces nucléaires. Le Nord chercherait également à obtenir un changement de comportement de la part de sa voisine du Sud et du pays de l’Oncle Sam, tout en essayant de contrecarrer la politique du président Yoon Suk Yeol à son égard.Par ailleurs, le rapport indique que le royaume ermite dispose de cyberforces mûries et pleinement capables d'atteindre une variété d'objectifs stratégiques. Notamment, contre des cibles variées aux Etats-Unis ou en Corée du Sud.