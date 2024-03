Prix Man Booker International : « Mater 2-10 » de Hwang Sok-yong présélectionné

Photo : YONHAP News

Le roman « Mater 2-10 » de l'écrivain sud-coréen Hwang Sok-yong, a été présélectionné pour le Prix Man Booker International 2024. Il a été traduit en anglais par Sora Kim-Russell et Youngjae Josephine Bae. L’ouvrage figure ainsi parmi les treize œuvres de la première liste, dite la « longue liste », de cette prestigieuse distinction littéraire britannique. C’est organisateur de l’événement qui l’a dévoilé, lundi, sur son site.L'œuvre originale en coréen a d’abord été publiée dans le webzine mensuel Channel Yes, sous forme de feuilletons entre 2019 et 2020. Elle est ensuite parue sous la forme d’un volume chez la maison d'édition Changbi en 2020.Sur le site du Prix Man Booker, le jury présente « Mater 2-10 » comme un récit épique qui retrace un siècle de l'Histoire de Corée, mettant en scène les vies de trois générations d'une famille de cheminots. Toujours selon le jury, ce roman dépeint la vie des travailleurs coréens ordinaires, depuis l'ère coloniale japonaise jusqu'au XXIe siècle.Le Prix Man Booker International récompense depuis 2005 les meilleurs romans du monde entier traduits en anglais. En 2016, l'écrivaine sud-coréenne Han Kang a été lauréate avec « The Vegetarian », traduit par Deborah Smith.Aujourd'hui âgé de 81 ans, Hwang Sok-yong a déjà vu son nom figurer sur la liste élargie de ce prix littéraire. C'était en 2019 avec son roman « At Dusk ».Les six livres finalistes seront révélés le 9 avril, et le gagnant sera connu lors d'une cérémonie à Londres, le 21 mai.