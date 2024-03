Le commandant des USFK cherche à dissuader l’utilisation des armes nucléaires nord-coréennes

Photo : YONHAP News

Le commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK) a déclaré, hier, que son objectif n’était plus d’empêcher la Corée du Nord de développer ses capacités nucléaires, mais de la dissuader d’utiliser ses armes atomiques. C’est ce qu’a rapporté le Wall Street Journal.Au cours d’un entretien avec le quotidien américain, Paul LaCamera a souligné que les exercices militaires sud-coréano-américains « Freedom Shield » avaient pour but de répondre aux menaces éventuelles du régime de Kim Jong-un. Avant d’ajouter qu’il demande aux soldats de tirer une leçon de la guerre en Ukraine et des conflits au Moyen-Orient : « Nous ne pouvons pas manquer d’imagination ».LaCamera a fait savoir qu’il suppose que la coopération entre la Russie et la Corée du Nord pourrait se renforcer davantage. Il n’a toutefois pas donné plus d’explications.