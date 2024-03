Photo : YONHAP News

« A Normal Family », le long-métrage sud-coréen, réalisé par Hur Jin-ho, sera en compétition à la 26e édition du Far East Film Festival. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, la société de production de films, Hive Media Corp.Il s’agit d’une histoire entre les familles de deux frères qui apprennent par hasard un secret terrible. Ayant différents sens de moralité, les deux hommes finissent par montrer leur vrai visage durant un repas. Inspiré du roman néerlandais « The Dinner » d’Herman Koch, le film met en vedette Sol Kyung-gu, Jang Dong-gun, Kim Hee-ae et Claudia Kim.Le Far East Film Festival, le plus grand événement européen qui présente les films asiatiques, se tient tous les ans à Udine, dans le nord-est de l’Italie.