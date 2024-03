Palais Changgyeong : un programme de visite spéciale avec « Donggwoldo »

Photo : YONHAP News

Un programme de visite spéciale au palais Changgyeong sera organisé tous les dimanches entre les 17 mars et 12 mai. Il permettra notamment d’apprécier « Donggwoldo », représentant les Changdeok-gung et Changgyeong-gung. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, l’administration du patrimoine culturel (CHA).La visite guidée proposera des explications sur « Donggwoldo ». C’est aussi une occasion de comparer les principaux bâtiments de l’ancien palais Changgyeong d’aujourd’hui et d’avant la colonisation japonaise.Présumée avoir été peint entre 1826 et 1830, « Donggwoldo » décrit chaque détail des deux palais royaux de la dynastie Joseon, entourés de montagnes et de collines. L’université Korea et l’université Dong-A gardent chacune une version différente de cette peinture.