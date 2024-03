Législatives : le Minjoo lance son comité de campagne

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, le premier parti de l'opposition, a mis sur pied son comité de campagne pour les législatives du 10 avril. Lors de la cérémonie de lancement tenue ce matin à Yeouido, le chef de la formation Lee Jae-myung a déclaré que le prochain scrutin serait l'occasion de sanctionner le pouvoir en place.L’ancien candidat à la présidentielle a affirmé que le gouvernement de Yoon Suk Yeol aurait ruiné le pays. Et d’ajouter que le prochain scrutin constituerait un tournant historique où se déciderait le sort du pays. Enfin, il a déclaré qu'il comptait sur le choix judicieux des électeurs qui permettrait de redresser la nation.Hier, le parti de centre-gauche avait nommé trois co-présidents de son comité de campagne : son ex-chef Lee Hae-chan, l'ancien Premier ministre Kim Boo-kyum et, enfin, Lee Jae-myung.Par ailleurs, l'ancien ministre de la Justice, Cho Kuk, a déclaré sa candidature via un poste publié hier sur les réseaux sociaux. Il a inscrit son nom sur la liste des candidats à la proportionnelle du Parti de la réforme de la patrie. Il a lui-même fondé cette formation le 13 février.Le même jour, l'ancien patron du Minjoo, Song Young-gil a lui aussi annoncé se porter candidat dans une circonscription de la ville de Gwangju dans le sud-ouest de la péninsule. Actuellement en détention pour des soupçons de corruption entourant les élections de la direction du Minjoo en 2021, il a créé son propre parti politique le 6 mars dernier.