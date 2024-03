Législatives : le PPP lance aussi son comité de campagne et Han visite Yeongdeungpo et Yangcheon

Photo : YONHAP News

Le président du comité d'urgence du Parti du pouvoir du peuple (PPP) va se rendre, cet après-midi, dans les arrondissements de Yeongdeungpo et de Yangcheon, à l’approche des législatives.Han Dong-hoon va visiter d’abord la gare ferroviaire et station de métro de Yeongdeungpo pour mettre en avant sa promesse de construire des chemins de fer souterrains. Pour rappel, l’arrondissement avait fait part de sa volonté de reconstruire la ligne Gyeongbu, reliant Séoul et Busan, en sous-sol. Une partie de la ligne 1 du métro, entre les stations Daebang et Sindorim, sera concernée par ce projet.L’ancien procureur va ensuite rencontrer les marchands du marché Mokdong Kkaebi, dans l’arrondissement de Yangcheon.Par ailleurs, le secrétaire général du PPP, Jang Dong-hyuk, a annoncé aujourd’hui un plan de composition du comité de campagne de son parti. Il sera dirigé par Han et quatre autres co-présidents. Ce sont Yun Jae-ok, le chef du groupe parlementaire de la formation, Na Kyung-won, la candidate de la circonscription Dongjak-B, le député Ahn Cheol-soo, et l’ancien ministre du Territoire, des Infrastructures et des Transports, Won Hee-ryong.