Washington : les provocations de Pyongyang sont à l’origine des tensions dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a déclaré, mardi, qu’il n’était pas d’accord avec les récents propos du ministre chinois des Affaires étrangères. Rappelons que Wang Yi avait indiqué, le 7 mars, qu’il faudrait apaiser les inquiétudes du régime nord-coréen au sujet de sa sécurité. Il faisait alors référence aux tensions dans la péninsule. Il avait aussi affirmé que le plus urgent était d’arrêter de menacer et de mettre la pression, faisant entendre que Séoul, Washington et Tokyo étaient à l’origine de l’instabilité dans la région.Matthew Mercer, porte-parole du département américain, a toutefois riposté, lors d’un briefing. Selon lui, ce qui rend la péninsule plus instable est, en réalité, les actes provocateurs et inconsidérés du pays communiste. Avant de souligner que les Etats-Unis resteront aux côtés de la Corée du Sud.