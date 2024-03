Législatives : le PPP et le Minjoo se tiennent dans la marge d’erreur

Photo : KBS News

A un mois des élections législatives, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, et le Minjoo, le premier mouvement de l’opposition, se tiennent dans la marge d’erreur. C’est ce que révèle une enquête menée par Hankook Research à la demande de la KBS auprès de 3 000 électeurs entre les 7 et 9 mars.D’abord, le PPP est crédité de 38 % des intentions de vote, alors que le Minjoo s’est situé derrière avec 34 %. A la question de savoir pour qui ils voteront, si demain était le jour J, 35 % des sondés ont répondu qu’ils choisiraient les candidats du parti au pouvoir. Ceux de l’actuelle première formation dans l’Hémicycle étaient préférés par 32 %. Et 37 % des personnes interrogées pensaient que le parti du président Yoon occuperait plus de la moitié des sièges au Parlement, tandis que 34 % ont dit que le Minjoo en obtiendrait une majorité.Le taux de confiance de cette enquête est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 1,8 point.Une autre, réalisée toujours par Hankook Research entre les 8 et 10 mars, porte sur les intentions de vote dans huit circonscriptions : trois à Séoul, une à Incheon, une à Daejeon, deux dans la province de Gyeonggi et une dans le Chungcheong du Sud.Gyeyang-B d’Incheon est l’une des circonscriptions où une bataille féroce est attendue. Le chef du Minjoo, Lee Jae-myung, et Won Hee-ryong, l’ancien ministre du Territoire, des Infrastructures et des Transports, qui prétend être son rival, se la disputeront. D’après le sondage, le candidat malheureux lors de la dernière présidentielle a devancé l’ex-ministre avec 48 %. Ce dernier a recueilli 36 %. Ils ont vu leur taux de soutien augmenter respectivement de quatre et de deux points par rapport à une enquête menée en février dernier. La différence de leur taux de popularité est toutefois devenue plus importante.Le taux de confiance de ce sondage est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 4,4 points.