Cinéma : « Exhuma » s’exporte dans 133 pays différents

« Exhuma », du réalisateur Jang Jae-hyun, a été vendu dans 133 pays. C’est ce qu’a annoncé, hier, son heureux distributeur.Selon Showbox, le thriller sorti le mois dernier dans les cinémas en Mongolie est désormais à l’affiche en Indonésie et à Taiwan. Et à partir de mi-mars, il sera également projeté dans des salles obscures aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Grande-Bretagne ou encore au Vietnam.Cette œuvre raconte l’histoire entre un spécialiste de feng shui, un entrepreneur de pompes funèbres et une jeune chaman qui, à la demande d’une famille riche, doivent déplacer une tombe mystérieuse. Les rôles principaux sont joués par Choi Min-sik, Yoo Hae-jin et Kim Go-eun.Depuis sa sortie le 22 février dernier, « Exhuma » a attiré plus de huit millions de spectateurs en Corée du Sud.