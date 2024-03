Cho Tae-yul promet son soutien aux ETI désireuses de s’implanter à l’étranger

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, a rencontré, hier, le patron de la Fédération des entreprises sud-coréennes de taille intermédiaire (FOMEK), Choi Jin-shik. L’occasion pour eux d’échanger sur les moyens d’aider les firmes qui souhaitent s’implanter à l’étranger.Le chef de la diplomatie s’est alors engagé à faire en sorte que ces sociétés puissent, en premier, consulter les ambassades ou les consulats des pays où elles sont désireuses de s’établir. Pour ce faire, Cho a annoncé que son ministère obtiendrait, en temps et en heure, les informations nécessaires à leur démarche via ses 167 missions diplomatiques à travers le monde. Ils les partagera ensuite avec la FOMEK.En retour, le patron de la fédération a affirmé que les ETI sont le fer de lance des exportations. Avant de demander au ministère de leur fournir davantage d’informations pratiques sur les marchés qu’elles espèrent explorer et de leur apporter son soutien sur place.