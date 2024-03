Sommet européen : des sanctions supplémentaires contre Pyongyang à l’ordre du jour

Photo : YONHAP News

Les dirigeants des Etats membres de l'Union européenne se réuniront les 21 et 22 mars à Bruxelles. A cette occasion, ils débattront aussi des sanctions supplémentaires contre la Corée du Nord, la Biélorussie et l’Iran.Selon l’agence Reuters, dans l’avant-projet de leur déclaration conjointe à adopter, les dirigeants des Vingt-Sept ont appelé la Commission européenne à préparer les nouvelles mesures punitives contre ces trois pays. Ces derniers sont accusés d’aider la Russie à contourner les sanctions internationales à son encontre.Pour rappel, l’UE avait adopté le mois dernier un treizième train de sanctions contre Moscou. Elle a alors inscrit sur sa liste noire le ministre de la Défense et le ministre de la Défense et le Bureau général des missiles de l’Etat communiste pour avoir livré ces projectiles à la Russie. Il s’agissait de la première mesure punitive de Bruxelles contre Pyongyang en rapport avec le conflit russo-ukrainien.