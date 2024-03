Espace : Yoon promet d’augmenter le budget à plus de 1 500 milliards de wons d’ici 2027

Photo : YONHAP News

Le président de la République a promis de porter jusqu’à plus de 1 500 milliards de wons le budget alloué au développement spatial, et ce d’ici 2027. Cela représente plus d’un milliard d’euros.Yoon Suk Yeol a pris cet engagement dans sa prise de parole lors d’une cérémonie du lancement d’un cluster de l’industrie spatiale. L’événement a eu lieu, aujourd’hui, au siège de Korea Aerospace Industries (KAI), situé à Sacheon dans le sud-est du territoire.Au cœur de ce projet figure le développement de l’industrie spatiale par les entreprises privées en reliant les trois pôles dédiés du pays : ceux des lanceurs, des satellites et des chercheurs. Ils sont situés respectivement dans le Jeolla du Sud, le Gyeongsang du Sud et à Daejeon. Le chef de l’Etat s’en est réjoui et a souligné la nécessité de se lancer dans la conquête de l’espace. Il l’a d’ailleurs qualifié de marché immense et prometteur.Le président Yoon a également affirmé que le gouvernement établirait les infrastructures clés dont les entreprises privées ne pourront pas se doter individuellement. Il s’agit entre autres des installations destinées à tester l’environnement spatial.Autre promesse faite par le dirigeant : son administration aidera les start-ups du secteur à se développer comme des entreprises d’envergure mondiale. Elle veut aussi plus que doubler le montant du fonds spatial public-privé, créé l’an dernier.Le locataire du Bureau de Yongsan s’est d’emblée engagé à faire en sorte d’attirer plus de 100 000 milliards de wons d’investissements du secteur privé et de créer aussi pas moins de 250 000 emplois de qualité, à l’horizon 2045.