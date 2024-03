Sommet pour la démocratie : la Maison blanche salue l’organisation à Séoul

Photo : KBS News

La troisième édition du sommet pour la démocratie, initié par le président américain Joe Biden, s’ouvrira lundi prochain en Corée du Sud. En amont de ce rendez-vous annuel, qui aura lieu à la fois en ligne et en présentiel, la Maison blanche s’est réjouie que le pays du Matin clair l’accueille.Dans un entretien accordé à un correspondant de la KBS, basé à Washington, la directrice en chef pour la démocratie et les droits de l’Homme au Conseil de sécurité nationale (NSC) a salué le fait que le gouvernement de Séoul et le président Yoon Suk Yeol, un des défenseurs mondiaux de la démocratie, soient en première ligne pour assumer un rôle important dans l’organisation de l’assise et pour la faire avancer.Interrogée sur la question de savoir si la conférence a pour but d’isoler la Chine ou la Russie, ces deux pays en étant exclues, Kelly Razzouk a martelé que « nous ne nous concentrons pas à discréditer un pays particulier ».