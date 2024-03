Netflix : « Je m'appelle Loh Ki-wan » en tête des films non anglophones les plus vus

« Je m'appelle Loh Ki-wan », une production originale Netflix, arrive en tête du classement hebdomadaire de la plateforme de streaming des films non anglophones. C’est ce que cette dernière a annoncé hier.5,1 millions de personnes ont vu ce film entre le 4 et le 10 mars. Il a d’ailleurs dominé le classement dans 31 pays. Parmi eux, le Portugal et la Corée du Sud.« Je m'appelle Loh Ki-wan » est l’histoire de Ki-wan, interprété par Song Joong-ki, un transfuge nord-coréen. Ce dernier décide d’entreprendre un voyage périlleux dans un seul objectif : vivre sa vie. Il rencontre au cours de son périple Ma-ri, jouée par Choi Sung-eun, une femme désespérée après le décès de sa mère. Ensemble, ils tracent leur route vers la liberté, et le bonheur.