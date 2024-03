Yoon Suk Yeol veut construire une autoroute à grande vitesse dans le Jeolla du Sud

Photo : YONHAP News

Le président de la République continue de débattre avec ses concitoyens dans différentes régions. Aujourd’hui pour sa vingtième édition, Yoon Suk Yeol s’est rendu dans la province de Jeolla du Sud, située dans le sud-ouest du territoire. Il a alors fait plusieurs annonces, qualifiées souvent par l’opposition de promesses électoralistes en perspective des prochaines législatives.Le chef de l’Etat s’est engagé, entre autres, à agrandir, de manière spectaculaire, les infrastructures de transport de la région. Il a par exemple précisé que le gouvernement construirait une autoroute à grande vitesse entre la grande ville de Gwangju et Yeongam, commune située à environ 47 km de là. Avec un budget de 2 600 milliards de wons, soit 1,8 milliard d’euros. Lors de sa campagne présidentielle, le candidat Yoon avait promis d’en faire un banc d’essai pour véhicules autonomes.En parallèle, le dirigeant a affiché sa volonté d’innover dans le domaine des infrastructures industrielles et de développer l’industrie du futur de la province. A cet effet, il fera du Jeolla du Sud un pôle de l’industrie spatiale. Selon lui, un immense complexe national des fusées spatiales sera bâti dans la commune de Goheung.Yoon a également annoncé que son administration apporterait un plus grand soutien financier aux industries de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Et d’ajouter que la ville de Suncheon se développera pour devenir le fer de lance de l’industrie des contenus culturels.