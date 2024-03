Séoul réaffirme ne pas pouvoir reconnaître Pyongyang comme puissance nucléaire

Photo : YONHAP News

Le président russe a déclaré, dans un récent entretien aux médias locaux, que la Corée du Nord disposait de son propre parapluie nucléaire et que son pays ne lui avait accordé aucune aide.Séoul a réagi aujourd’hui à ces mots. Lors d’un échange avec les journalistes, un responsable du ministère de la Réunification a martelé que « la reconnaissance de la Corée du Nord comme puissance atomique est un rêve qui sera jamais réalisé ».Selon lui, si le royaume ermite est reconnu comme un Etat doté d'armes nucléaires, les pays d’Asie du Nord-est seront obligés de se lancer eux aussi dans la course à un tel armement. Cela ne s’arrête pas là. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) ne pourra pas être maintenu, lui non plus.L’officiel a également été interrogé sur la raison pour laquelle Pyongyang a réduit cette année ses provocations durant les exercices militaires combinés Séoul-Washington qui s’achèvent aujourd’hui. Il s’est cependant borné à dire qu’il n’est pas convenable pour le gouvernement sud-coréen de la commenter.