Sommet pour la démocratie : Cho et Blinken vont se retrouver le 18 mars

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères et son homologue américain vont se retrouver autour d’un déjeuner, le 18 mars, à Séoul. Il aura lieu 19 jours après la visite à Washington de ce premier le 28 février.Le porte-parole du ministère, Lim Soo-suk, a fait savoir, hier, lors d’un briefing régulier, qu’à cette occasion, Cho Tae-yul et Antony Blinken aborderaient les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays qui partagent les mêmes valeurs : la liberté, les droits de l’Homme et l’état de droit. Ils discuteront également du renforcement de leur alliance, ainsi que de leurs intérêts communs concernant la situation de la péninsule et, de manière plus générale, du monde.Le porte-parole du département d'Etat américain, Matthew Miller, a également déclaré, lors d’un briefing régulier, que les discussions porteraient sur un large éventail de questions régionales et mondiales. Cela offrira, selon lui, l’occasion de confirmer la force de l’alliance Séoul-Washington qui a célébré le 70e anniversaire l’an dernier.Le même jour, Antony Blinken doit également assister à la réunion ministérielle du troisième sommet pour la démocratie à Séoul. Il arrivera le 17 mars à la base aérienne d’Osan, puis partira pour les Philippines le lendemain.