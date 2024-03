Hausse de l'indice des prix à l'importation et à l'exportation en février

Photo : YONHAP News

L'indice des prix à l'exportation a augmenté de 1,4 % en février par rapport au mois précédent, passant de 118,51 à 120,11. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, la Banque de Corée.Par catégorie, les produits industriels ont tiré cet indice vers le haut en augmentant de 1,4 %. Notamment, les prix du charbon et des produits pétroliers ainsi que des ordinateurs, de l'électronique et des équipements optiques ont affiché une hausse importante. En revanche, ceux des produits agricoles, forestiers et de la pêche ont baissé de 0,2 %.Selon l’analyse de la banque centrale, en février, le taux de change du won en dollar a augmenté de 0,6 % par rapport au mois précédent et de 4,8 % par rapport à il y a un an. Cela a entraîné une progression de l’ensemble des prix à l'exportation, notamment pour certains produits industriels dont le charbon et les produits pétroliers.En ce qui concerne l'indice des prix à l'importation, il s'est élevé à 137,54. Il s’agit d’une augmentation de 1,2 % par rapport à janvier. Cela est dû à la hausse du taux de change won-dollar qui a entraîné une élévation des prix des produits miniers et chimiques. Plus précisément, ceux des matières premières se sont accrus de 2,4 % et ceux des produits intermédiaires de 0,8 %. Pour les biens de consommation, ce taux était de 0,5 %, tandis que celui des biens d'équipement est resté stable.