Victimes d’enlèvement par Pyongyang : Séoul va coopérer avec Washington et Tokyo

Le ministère de la Réunification a annoncé, hier, le « Plan de résolution du problème des victimes d’enlèvement et de détention par la Corée du Nord, ainsi que des prisonniers de guerre » pour l'année 2024.Pour rappel, le ministère avait organisé en novembre dernier une réunion du Comité des mesures relatives aux personnes enlevées par Pyongyang. Sept organismes, dont le Bureau pour la coordination des politiques publiques, le ministère des Affaires étrangères et le Service national du renseignement (NIS), y ont participé. A la suite de ces discussions, huit grands objectifs ont été définis dans trois domaines.En termes de mesures concrètes, à l'échelle internationale, il est prévu de coopérer activement avec les Etats-Unis et le Japon. Ces deux pays ont en effet eux aussi subi les enlèvements de leurs citoyens par les agents du royaume ermite.A cela s’ajoute la demande au Comité international de la Croix-Rouge de vérifier le sort des victimes d’enlèvement. De plus, il est envisagé de montrer, de manière concrète, le suivi des recommandations appelant à résoudre les problèmes concernés. Elles vont suivre l’Examen périodique universel des Nations unies sur la Corée du Nord, qui est prévu pour novembre prochain.Par ailleurs, un soutien aux activités internationales des familles des personnes kidnappées et des organisations concernées, ainsi qu’aux échanges civils est envisagé. Il est notamment prévu de promouvoir les échanges entre les familles des victimes aux USA, au Japon et en Corée du Sud.A l’échelle nationale, le système de soutien aux rapatriés d’âge avancé sera amélioré. Et un projet visant à développer et diffuser du contenu relatif à ce problème sera mené.