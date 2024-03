Indice de développement humain : la Corée du Sud au 19e rang

Photo : YONHAP News

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a classé la Corée du Sud au 19e rang mondial dans l'Indice de développement humain (IDH) de 2022. Cela représente une progression d'une place par rapport à l'année précédente.L'IDH, qui évalue la qualité de vie des habitants de chaque pays, est calculé en fonction de quatre indicateurs objectifs : l'espérance de vie, le nombre d'années de scolarisation attendues, le nombre moyen d'années de scolarisation et le revenu national brut (RNB) par habitant.« Rapport sur le développement humain 2023/2024 », publié le 13 mars par le PNUD, a expliqué que l’indice du pays du Matin clair était de 0,929 en 2022. Depuis sa montée à la 26e place en 2009, il a constamment figuré parmi les pays les mieux classés. En 2022, l'espérance de vie des sud-Coréens était de 84 ans, avec une moyenne de 16,5 années de scolarisation attendues et 12,6 années de scolarisation moyenne. Le RNB par habitant s'élevait à 42 860 euros en parité de pouvoir d'achat (PPA).Concernant les autres pays dans le classement, la Suisse conserve sa première place cette année encore. Elle est suivie de la Norvège, de l'Islande, de Hong Kong, du Danemark et de la Suède.Sur le plan mondial, l’IDH, évalué à 0,739, a entièrement retrouvé son niveau de pré-pandémique de 2019. Et le PNUD prévoit d'atteindre un niveau record en 2023. Cependant, il existe un grand écart entre les pays membres de l’OCDE et ceux en développement. Les premiers ont tous enregistré un IDH supérieur à celui de 2019, mais ce n’est pas le cas de plus de la moitié des seconds, en particulier des pays africains.