Ukraine : la Russie utilise les missiles balistiques nord-coréens

La Russie aurait tiré près de cinquante missiles balistiques nord-coréens de type « Hwasong-11 », surnommé Iskander version nord-coréenne, dans six régions ukrainiennes. C’est ce qu’ont rapporté, hier, les journaux The New Voice of Ukraine (NV) et Interfax-Ukraine. Ils ont cité les paroles d’Oleksandr Filchakov, le chef du bureau du procureur de l'oblast de Kharkiv.Filchakov a annoncé que l’oblast avait été la cible au moins une fois de ce missile. Il a ajouté qu’une enquête était en cours car deux autres utilisations par l’armée russe de cette arme étaient soupçonnées. Avant d’ajouter que les débris du missile lancé le 7 février ont été récupérés dans le district de Slobidskyi, et que « February 11 » était écrit dessus. C’est le nom d’une usine nord-coréenne d’armement.Le juriste ukrainien a ajouté que « Hwasong-11 » était un missile ayant une portée maximale de 700 km. Il a également expliqué qu’il était doté d’un système de guidage de basse qualité, et que son explosion pendant le vol avait été signalée plusieurs fois.John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche, avait déclaré, début janvier, que Moscou avait attaqué Kyiv avec les missiles balistiques fournis par Pyongyang.