Fukushima : Séoul n’observe aucune particularité liée au séisme

Photo : YONHAP News

Le Japon a suspendu le rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. La raison : le tremblement de terre qui s’est produit dans les eaux à proximité, hier soir. Cependant, le gouvernement sud-coréen a confirmé l’annonce des autorités nipponnes selon laquelle aucune anomalie n’a été constatée à la centrale.Park Ku-yeon, le premier vice-chef du Bureau pour la coordination des politiques publiques a indiqué, ce matin, que les séismes étant survenus en série dans le même endroit, l’exécutif continuerait de surveiller la situation, en partageant les informations avec l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Il compte également envoyer des experts sud-coréens sur place.Le tremblement de terre était d’une magnitude de 5,8. Tepco, l’exploitant de la centrale, a arrêté tout de suite le déversement des eaux usées. C’est ce qui est prévu en cas de séisme affichant une magnitude égale ou supérieure à 5. Il a aussi notifié cet incident sans tarder à la Corée du Sud.D’après l’exploitant, les équipements de surveillance de la centrale n’ont pas observé de changement significatif, une fuite de radioactivité n’a pas été détectée non plus, et les installations du rejet des eaux ne présentent aucun problème.