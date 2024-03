Keri : le taux de croissance va être de 2 % en 2024

Photo : KBS News

La Corée du Sud va enregistrer un taux de croissance de 2 % cette année, un niveau proche de celui pré-pandémique. C’est ce que prévoit l’Institut coréen de recherche économique (Keri) dans son rapport publié aujourd’hui.Le document explique que cette embellie sera portée par l’essor des exportations dû à l’amélioration de l’économie mondiale. Cependant, il dit aussi qu’il faudra attendre le deuxième semestre pour que la demande intérieure reprenne. Car c’est à peu près à cette période de l’année que le taux directeur va baisser.Le Keri a cependant indiqué que la récession de l’économie réelle et l’affaiblissement du soutien politique causés par des taux d’intérêts élevés et l’inflation risquent de mettre des bâtons dans les roues de l’économie du pays. Avant de souligner l’importance de faire face correctement aux dettes privées. Il a également ajouté que le pays du Matin clair ne pourrait pas atteindre ce taux si la Chine, son plus grand importateur, continue de voir son économie s’essouffler.Plus précisément, la consommation privée ne devrait augmenter que de 1,6 %, à cause de la charge de remboursement des dettes des ménages. L’investissement dans les équipements connaîtra une hausse de 3 %, et l’investissement dans la construction une contraction de 1,5 %.Quant aux prix à la consommation, ils progresseront de 2,5 % en raison du rythme ralenti de la hausse du dollar et de la stabilisation des cours des matières premières.L’institut, sous la tutelle de la Fédération des industries de Corée (FKI), a également estimé que les exportations s’accroîtraient jusqu’à 3,6 %, profitant du redressement économique des principaux pays et de l’élargissement de la demande. La balance courante devrait s’élever à 51 milliards de dollars.