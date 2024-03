Semi-conducteurs : Washington va accorder plus de 6 milliards de dollars à Samsung Electronics

Photo : YONHAP News

Le gouvernement américain prévoit de verser à Samsung Electronics une subvention de plus de 6 milliards de dollars. C’est ce qu’a rapporté Bloomberg aujourd’hui. Objectif : inciter le groupe sud-coréen à étendre ses activités aux Etats-Unis, en plus de la construction de son usine de puces au Texas. Selon des sources bien informées, cette décision sera publiée avec le projet d’investissements supplémentaires du géant de l’électronique. Cependant, les détails n’ont pas encore été précisés.Le département américain du Commerce apporte un soutien financier aux entreprises de semi-conducteurs en vertu du « CHIPS Act ». Il a pour but de favoriser les investissements dans les installations sur le territoire américain. Son plan de subvention devrait être rendu public d’ici la fin de ce mois-ci.L’agence américaine a affirmé que ce serait un accord préliminaire et que la décision finale n’avait pas encore été prise. Plus tôt, elle a prévu que la société Taïwanaise TSMC toucherait plus de 5 milliards de dollars, et Samsung Electronics plusieurs milliards de dollars.