OpenAI : Sam Altman veut coopérer avec Samsung Electronics et SK Hynix

Photo : YONHAP News

Le PDG d'OpenAI veut coopérer avec Samsung Electronics et SK Hynix dans la fabrication de puces IA. C'est ce qu'il a annoncé, jeudi dernier, lors de l’événement « K-Startup & Open AI Matching Day in US », tenu à San Francisco.Durant cette journée, organisée dans le cadre du programme de collaboration internationale 2024 du ministère sud-coréen des PME et des Start-ups, dix jeunes pousses sud-coréennes ont été sélectionnées pour participer à un projet de coopération avec l'entreprise américaine.Sam Altman, dont l'apparition a été une grande surprise, s'est entretenu durant une dizaine de minutes avec les dirigeants des start-ups et les journalistes sud-coréens présents. Interrogé sur la possibilité de collaborer avec Samsung Electronics et SK Hynix pour fabriquer des puces IA, le CEO a répondu qu'il souhaitait travailler avec ces entreprises sud-coréennes qu’il décrit de « formidables ».L’homme d’affaire a également fait part de son ambition de fabriquer une intelligence artificielle générale (AGI). Il a ajouté qu'à cet effet, son entreprise espérait coopérer avec d'autres entreprises, pour pouvoir se concentrer sur ses activités principales.Altman a visité le pays du Matin clair à deux reprises au cours de ces six derniers mois. Ses déplacements avaient attiré une grande attention, d'autant plus qu'il était à la recherche de nouveaux partenaires pour accroître sa présence sur le marché des puces IA. Il s'était d'ailleurs rendu en janvier dans les usines de Samsung Electronics.Concernant la mise à jour très attendue de la cinquième version de Chat GPT, le directeur général a répondu qu'il ne sait pas encore quand elle viendra au monde. Cependant, il a ajouté qu’elle sera bien différente des versions précédentes, notamment en raison de sa capacité de raisonnement incomparable.