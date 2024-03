Sommet pour la démocratie : le coup d’envoi est lancé

Photo : YONHAP News

La troisième édition du Sommet pour la démocratie est lancée, aujourd’hui, à Séoul. Son objectif, comme les deux précédentes : renforcer la solidarité du bloc démocratique. C'est la première fois que cette conférence, initiée en 2021 par le président américain Joe Biden, se déroule en dehors des Etats-Unis.Un programme chargé est prévu pour cet événement de trois jours : des réunions des ministres, des événements des ONG et le sommet, qui se tiendra en visioconférence.Aujourd'hui, une cérémonie d'ouverture aura lieu, suivie par une réunion ministérielle consacrée à « la démocratie à l'ère de l'IA et des technologies numériques ». Les personnalités de haut rang, venues d'une trentaine de pays du monde, y participent. Notamment, le secrétaire d'Etat américain, le vice-Premier ministre britannique, ou encore le vice-président de la Commission européenne.Des tables rondes sont également prévues sur les thèmes suivants : la réponse aux menaces numériques visant les processus démocratiques, la révolution technologique respectueuse des droits de l'Homme et le rôle des démocraties dans la création d'un espace en ligne garantissant la liberté.En marge du sommet, le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, s'entretiendra avec le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Tae-yul. Ils discuteront des moyens de renforcer l'alliance bilatérale et échangeront sur la situation de la péninsule et, de manière plus générale, du monde.