Cho Tae-yul et Antony Blinken se retrouvent aujourd'hui à Séoul

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères et le secrétaire d'Etat américain ont tenu, aujourd’hui, un déjeuner de travail à Séoul. Cho Tae-yul a reçu Antony Blinken dans le bâtiment de son ministère. Ils se sont ainsi retrouvés 19 jours après la visite du sud-Coréen aux Etats-Unis, le mois dernier.Cho et Blinken ont discuté, notamment, des mesures de réaction face au tir de missiles nord-coréens, ce matin, et de la situation liée à la péninsule coréenne. Pour rappel, vers 7h44, Pyongyang a lancé plusieurs missiles balistiques de courte portée vers la mer de l’Est. Le royaume ermite aurait repris ses actes de provocation après la fin des exercices militaires conjoints « Freedom Shield » et des deux sessions annuelles du Parlement chinois. Certains estiment qu’il pourrait accroître davantage les tensions jusqu’au mois prochain où il fêtera plusieurs jours de commémoration politiques.Le ministère sud-coréen avait annoncé plus tôt que Séoul et Washington discuteraient de la coopération en termes de démocratie puisque les deux représentants ont assisté, ce matin, au troisième sommet de la démocratie qui se tient actuellement dans la capitale sud-coréenne.